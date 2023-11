Calcio, in Promozione è l’ora del derby tra Santa Marinella e Tolfa

E’ in programma domani la dodicesima giornata d’andata di Eccellenza con il match clou che sarà l’atteso derby tra Santa Marinella e Tolfa. Le due squadre si troveranno contro alle 11 al Fronti e sarà una sfida d’alta classifica. Al momento i collinari di Macaluso, grande ex della gara, sono terzi con 24 punti mentre i padroni di casa allenati da Cafarelli seguono a quota 23. Gara speciale anche per altri due ex, Gaudenzi e Bevilacqua. Vuole rialzare la testa il Città di Cerveteri, alle prese domani al Galli, sempre ore 11, con un match per nulla semplice contro l’Urbetevere. Gli etruschi in settimana hanno salutato Toscano e di punti ne hanno solo 12 mentre gli avversari sono a quota 22. Per il Cerveteri sarà quindi importante riprendere la corsa dopo gli ultimi risultati negativi e tornare ad un’atmosfera positiva.