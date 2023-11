Calcio, in Promozione colpo esterno per il Tolfa. Brutto KO per il Cerveteri

Mercoledì di Ognissanti con luci e ombre per il Tolfa e Città di Cerveteri scesi in campo per l’ottava giornata di andata di Promozione con il Santa Marinella fermo per il turno di sosta. A trovare il quinto risultato utile consecutivo in campionato è il Tolfa che ha vinto per 3 a 0 (doppietta di Moretti e gol di Superchi) in casa del Duepigrecoroma. Male invece il Città di Cerveteri che al “Galli” nello scontro diretto contro il Borgo Palidoro ha ceduto per 4 a 1 (rete del momentaneo pareggio di Fagioli).

In classifica ora i collinari ora sono al secondo posto con 15 punti. Al terzo il Santa Marinella con 14 con una partita in meno così come gli etruschi che ora di punti ne hanno 12 e occupano la quinta posizione a meno sei dalla vetta.