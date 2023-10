Calcio, in Promozione bene Cerveteri e Santa Marinella. Tolfa cede con la Sorianese

Sorridono Città di Cerveteri e Santa Marinella mentre cade il Tolfa nella terza giornata di andata del campionato di Promozione. Al “Galli” gli etruschi vincono 4-1 contro il Castel S. Elia: dopo essere andati in svantaggio ci pensano Fagioli, Toscano, Falco e Giannotti a regalare i tre punti ai padroni di casa. Successo casalingo anche per i santamarinellesi per 2-1 contro il Tarquinia con i gol di Catracchia e Tabarini con gli ospiti che solo nel finale accorciano le distanze. KO allo “Scoponi” infine per il Tolfa che nel big match contro la Sorianese va in vantaggio con Roccisano per poi però farsi rimontare e superare dagli ospiti.

Con questi tre punti Città di Cerveteri e Santa Marinella volano al secondo posto con sette punti a due lunghezze di distanza dalla Sorianese imbattuta.