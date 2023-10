Calcio, in Prima vincono Borgo e Allumiere. Domani il turno infrasettimanale

Prima vittoria per i collinari. Cade in trasferta l'Atletico Santa Marinella. In Terza terza vittoria consecutiva per il Quartiere Campo dell'Oro. Domani primo turno infrasettimanale della stagione

Weekend con luci e ombre per le compagini locali nei campionato di calcio minore che domani torneranno in campo per il turno infrasettimanale.

In Prima Categoria nella settima di andata il Nuovo Borgo San Martino supera per 2 a 0 al “Galli” nel derby il Dopolavoro Football Club. Prima vittoria anche per l’Allumiere che dopo essere andato in svantaggio in casa dell’Anguillara negli ultimi quindici minuti riesce a ribaltare il risultato vincendo 2 a 1. Buon successo anche per l’Etrurians che al “Sale” batte 3 a 2 il Vis Aurelia. Sconfitta esterna invece per l’Atletico Santa Marinella Calcio che cede 2 a 1 in casa dell’Isola Farnese La Storta. Domani i santamarinellesi alle 11 al “Fronti” cercheranno di rifarsi contro l’Anguillara. Alla stessa ora il DLF ospiterà il Vigor Rignano Flaminio. Impegni esterni contro Real Campagnano e Vis Aurelia per Etrurians e Nuovo Borgo San Martino. Gara casalinga alle 14,30 per l’Allumiere che ospiterà lo Shot Cassia. In classifica il Nuovo Borgo San Martino si conferma al secondo posto con 12 punti, quarto l’Atletico Santa Marinella con 9. Sale al nono posto con 6 punti l’Etrurians seguito ad una lunghezza dall’Allumiere. Al penultimo posto infine il DLF con 3 punti.

In Seconda Categoria dopo il turno di riposo tornano in campo per la terza giornata domani il Dm 84 Cerveteri sarà a Vetralla contro il Tre Croci mentre il Kaysra alle 14,30 ospiterà l’Atletico Focene.

In Terza Categoria nella terza giornata nel gruppo di Viterbo vittoria rotonda per il Quartiere Campo dell’Oro che batte 6 a 0 l’Amatori Allumiere. Pareggio per 0 a 0 per la Leocon contro il Football Team Falisca. Gara sospesa infine tra Csl Soccer 21 8.0 e Real Tolfa quando i civitavecchiesi si sono trovati in campo con sette uomini. Domani la Leocon sarà ospite del Corchiano, il Quartiere Campo dell’Oro della Tuscia United. Allo “Scoponi” il Real Tolfa affronterà il Blera mentre alla “Cavaccia” ci sarà il derby tra Amatori Allumiere e Csl.