Calcio, in Prima tutto pronto per il derby tra San Pio e Allumiere

Al "Riccucci" i civitavecchiesi e collinari a caccia dei tre punti così come il DLF che in trasferta sarà a caccia della prima vittoria. In Seconda Atletico S.M Calcio , Kaysra ed Etrurians vogliono la vittoria dopo il pari di domenica mentre il DM 84 vuole il riscatto. Nel torneo di Terza gara interna per il Gym Gabbiano Ladispoli mentre il Real Tolfa 2004 sarà impegnato a Blera

Quarta giornata dei campionati regionali di calcio minore ai nastri di partenza per le compagini locali.

Prima Categoria. A spiccare è il derby domani alle 11 al “Riccucci” fra il San Pio X, reduce dal 5-0 in casa del Manziana, e l’Allumiere ancora a caccia della prima vittoria e che domenica scorsa ha perso alla “Cavaccia” contro il Cesano. Impegno esterno per il Dopolavoro Football Club che lo scorso turno ha trovato il primo punto grazie allo 0-0 casalingo contro l’Isola Farnese La Storta e domani sarà impegnato contro il Passoscuro.

Seconda Categoria. Nel girone B dopo la rimonta subita e il pareggio per 2-2 in casa del Pro Fiano l’Atletico S. M. Calcio avrà ospite il Vis Bracciano. Il Kaysra, reduce dallo 0-0 contro il Caput Roma XIV, alle 15 al “Galli” affronterà il Tre Croci mentre il Dm 84 Cerveteri che domenica ha perso in casa per 3-0 contro il Calcio Sutri alle 14,30 sarà ospite della Polisportiva Oriolo. Nel girone E l’Etrurians, anch’esso bloccato in casa sul pari per 0-0 dal MYSP nell’ultimo turno, oggi alle 18 farà visita al Città di Fiano.

Terza Categoria. Nel girone C di Roma dopo la gara rinviata in casa del Cecilia Sport, il Gabbiano Gym di Ladispoli domani alle 11,30 avrà di fronte il Novaroma 2020 mentre nel gruppo di Viterbo il Real Tolfa 2004 torna in campo dopo il turno di riposo a Blera.