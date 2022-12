Calcio, in Prima impegni casalinghi per DLF e Allumiere. San Pio X di scena a Campagnano

Il San Pio X in trasferta per lo scontro diretto per il secondo posto mentre DLF e collinari in campo per allontanarsi dalla parte bassa della classifica. In Seconda i santamarinellesi vogliono cancellare la sconfitta di domenica scorsa mentre il Kaysra in casa cercherà di allungare la striscia positiva. Stesso obiettivo per il Real Tolfa in Terza

Tornano in campo domani per la settima giornata di andatale compagini locali dei campionati di calcio minore. In Prima Categoria, il San Pio X alle 11 cercherà di difendere il secondo posto in casa del Real Campagnano dietro di tre punti. Gare casalinghe alle 15 per il Dopolavoro Football Club contro il Cesano per l’Allumiere alle 14,30 alla “Cavaccia” sfiderà il Manziana 1928, entrambe le compagini sono nelle parte bassa della classifica con cinque punti. In Seconda Categoria voglia di riscatto nel girone B per l’Atletico S. M Calcio dopo la prima sconfitta dell’anno che domani alle 15,30 saranno ospiti dell’Atletico Monterosi. Il Kaysa alle 14,30 sarà in trasferta contro il Vasanello Calcio mentre il Dm 84 Cerveteri è bloccato dal turno di sosta. Nel girone E di Seconda l’Etrurians si prepara “Galli” domani alle 15 avrà di fronte a se il World Sportservice. In Terza Categoria il Real Tolfa domani alle 14,30 allo “Scoponi” affronterà òo United Alta Tuscia mentre il Gabbiano Gym di Ladispoli non giocherà per via del turno di riposo.