Calcio, in Prima il San Pio in campo per la quarta vittoria di fila. In Seconda l’Atletico S. M. tenta l’assalto alla vetta

Impegno in trasferta per il San Pio mentre l'Allumiere e DLF cercheranno il riscatto sul proprio terreno di gioco. In Seconda Categoria in programma domani il derby tra i santamarinellesi e DM84 mentre il Kaysra ed Etrurians cercheranno punti importanti per la propria classifica. Infine in Terza weekend impegnativo per Gabbiano Gym e Real Tolfa

Tutto pronto per la quinta giornata di andata dei campionati di calcio minore.

In Prima Categoria dopo la vittoria per 2-1 sull’Allumiere di domenica scorsa il San Pio X occupa il secondo posto in classifica con dieci punti e domani alle 11 sarà ospite del Vigor Rignano Flaminio. I collinari, con tre punti in classifica, alla “Cavaccia” avranno di fronte l’Anguillara Calcio mentre il DLF, con solo un punto e che domenica scorsa ha perso sul terreno di gioco del Passoscuro, alle 15 al “Gagliardini” sfiderà l’Atletico Monterano.

Scendendo in Seconda Categoria l’Atletico S.M. Calcio vive un momento magico grazie alla vittoria per 9-3 in casa contro il Vis Bracciano che gli ha permesso di salire al secondo posto e domani alle 11 sarà a Cerveteri per il derby contro il Dm84, nono con quattro punti reduce dalla sconfitta per 4-1 nella trasferta contro la Polisportiva Oriolo, mentre il Kaysra, che domenica ha vinto di misura sul Tre Croci e occupa la quinta posizione con sette punti, sarà impegnato sul terreno di gioco del Fabrica Calcio Giovanile. L’Etrurians nel gruppo E in classifica fino ad ora ha raccolto otto punti e la quinta posizione e alle 15 al “Galli” avrà il difficile match contro la capolista a punteggio pieno Sporting Aniene per rifarsi del pareggio esterno nella scorsa giornata contro il Città di Fiano.

Nel campionato di Terza Categoria nel girone C di Roma il Gabbiano Gym di Ladispoli, dopo l’ennesimo pareggio questa volta per 2-2 contro la Novaroma scenderà in campo oggi in casa del Villa Gordiani. Nel gruppo di Viterbo dopo i tre punti conquistati in trasferta a Blera il Real Tolfa 2004 domani alle 14,30 allo “Scoponi” avrà il Corchiano che come i collinari si trova al secondo posto in classifica.