Calcio, in Prima il Borgo ospita il DLF. Doppio derby in Terza

Al "Galli" il Borgo sfida i civitavecchiesi a caccia della prima vittoria. Impegni in trasferta per Allumiere e Atletico. In Terza il Quartiere Campo dell'Oro e Csl affrontano Amatori Allumiere e Real Tolfa

Quinta giornata di Prima Categoria con ancora i fari puntati su un derby per le compagini del territorio. Ad affrontarsi al “Galli” domani alle 15 saranno il Nuovo Borgo San Martino e il Dopolavoro Football Club, ancora a caccia della prima vittoria. I cerveterani invece occupano la terza posizione insieme all’Atletico Santa Marinella che sempre alle 15 domani sarà ospite dell’Isola Farnese La Storta. Impegno complicato alle 11 invece per l’Allumiere, all’ultimo posto e con zero vittorie, che dovrà cercare punti importanti in casa dell’Anguillara Calcio, secondo.

In Seconda Categoria turno di riposo sia per il Dm 84 Cerveteri che per il Kaysra.

Nel torneo di Terza Categoria nel girone di Viterbo doppia sfida Civitavecchia-collina: alle 15 domani al “Tamagnini” il Quartiere Campo dell’Oro sfiderà l’Amatori Allumiere mentre al “Gagliardini” la Csl Soccer 21 8.0 affronterà il Real Tolfa 2004. Sfida casalinga anche per la Leocon che affronterà il Football Team Falisca. Nel girone B di Roma il Real Santa Marinella ospiterà alle 15 il Real Flamenco 82.