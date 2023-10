Calcio, in Prima fari puntati sul derby tra Atletico ed Etrurians

Tutto pronto per seconda giornata di andata del girone C del torneo di Prima Categoria in programma domani. Fra gli impegni delle compagini locali tanta l’attenzione per il primo derby della stagione con l’Atletico Santa Marinella che alle 11 ospiterà l’Etrurians. Esordio casalingo alla stessa ora per il Dopolavoro Football Club impegnato contro lo Sporting Real Aurelio e l’Allumiere che alle 15,30 alla “Cavaccia” cercherà i tre punti nella sfida con il Soratte. Match in trasferta per il Nuovo Borgo San Martino ospite dell’Anguillara Calcio.