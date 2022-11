Calcio, in Prima DLF e Allumiere per il riscatto. San Pio per la continuità

Dopo le brucianti sconfitte i biancoverdi e collinari vogliono rifarsi. I rossoblu a caccia del terzo risultato utile consecutivo. In Seconda i santamarinellesi a punteggio pieno cercano il tris. Anche le compagini di Cerveteri in campo per trovare punti importanti

Terza giornata di andata in programma domani per le compagini locali impegnate nei campionati di calcio minore.

Prima Categoria. A caccia del riscatto scenderanno domani in campo l’Allumiere e il Dopolavoro Football Club che nello scorso turno hanno perso per 5-0 rispettivamente contro Sporting Tanas Calcio e Trevignano Calcio. I collinari, di nuovo in campo alla Cavaccia, domani 14,30 sfideranno il Cesano mentre i biancoverdi alla stessa ora al Gagliardini avranno di fronte l’Isola Farnese La Storta. Discorso diverso per il San Pio X che dopo aver vinto domenica scorsa contro l’Olimpus Roma saranno ospiti del Manziana 1928.

Seconda Categoria. Nel girone B impegno esterno per il Kaysra che dopo il turno di riposo sarà ospite oggi alle 18 del Caput Roma XIV. Trasfera anche per il l’Atletico Santa Marinella Cacio, a punteggio pieno grazie ai tre punti arrivati dopo la vittoria interna per 6-1 contro la Vejanese, oggi alle 18 a Fiano Romano. A caccia della seconda vittoria di fila il DM 84 Cerveteri che dopo vinto in casa del Vasanello Calcio per 3-1 domani alle 11 ospiterà il Calcio Sutri. Nel girone E dopo la roboante vittoria per 7-2 ospite dell’Acros, l’Etrurians domani alle 15 avrà di fronte al Galli il MYSP.

Terza Categoria. Nel gruppo C di Roma dopo il pareggio interno per 1-1 contro la Virtus Tormarancio, trasferta per i ladispolani del Gabbiano Gym alle 12,45 contro il Cecilia Sport. Nel gruppo di Viterbo turno di riposo per il Real Tolfa 2004 reduce dalla bella vittoria per 5-1 allo Scoponi di domenica scorsa contro il Virtus Caprarola