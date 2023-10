Calcio, in prima derby tra Dlf ed Etrurians per trovare la prima vittoria

Quarta giornata del girone C di Prima Categoria che si promette interessante quella in programma domenica. Tra le compagini locali in questo turno i fari sono puntati sul derby alle 11 al “Gagliardini” tra DLF ed Etrurians che ancora devono trovare la prima vittoria e in classifica entrambe hanno due punti. Con un solo punto conquistato e a caccia di una vittoria fondamentale è l’Allumiere che alla “Cavaccia” sfiderà il Monte Mario che occupa la stessa posizione. Nella parte alta della classifica l’Atletico Santa Marinella alle 11 al “Fronti” contro il Vigor Rignano Flaminio cercherà il riscatto dopo il derby perso domenica scorsa contro il Nuovo Borgo San Martino che a sua volta sarà di scena sul campo del Cesano.

In Seconda Categoria per la seconda giornata nel girone B domenica alle 11 il Dm 84 Cerveteri ospiterà il Club Tarquinia Calcio 1929 mentre nel gruppo E il Kaysra alle 15,30 avrà la visita della Virtus Trevignano Calcio.

Nella seconda gara di Terza Categoria nel gruppo di Viterbo attesa allo “Scoponi” per il derby tra le uniche due compagini che hanno vinto alla prima gara cioè il Real Tolfa e il Quartiere Campo dell’Oro. Impegni in trasferta per la Csl Soccer 21 8.0, Amatori Allumiere e Leocon rispettivamente contro Tarkna 2017, Tuscia United e Tessennano. Nel gruppo B di Roma il Real Santa Marinella sarà a Roma per sfidare la Sbofarda.