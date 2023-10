Calcio, in Prima Categoria l’Atletico supera l’Etrurians nel derby

Fra le locali sorridono solo i santamarinellesi che battono l'Etrurians nel derby. Sconfitte per 3 a 1 per Nuovo Borgo San Martino e Allumiere. Ancora un pareggio per il DLF

Seconda giornata di andata del girone C di Prima Categoria dove a sorridere è solo l’Atletico Santa Marinella che ha vinto per 2 a 1 il derby contro l’Etrurians. Gol di Amato e Vaitovich per i santamarinellesi che hanno risposto al vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Bresciani. Sconfitta esterna per 3 a 1 ad Anguillara per il Nuovo Borgo San Martino a segno con Bettinelli per il gol della bandiera. KO anche l’Allumiere che all’esordio alla “Cavaccia ha perso 3 a 1 contro il Soratte, rete di Trotti per i padroni di casa. Pareggio casalingo infine per il Dopolavoro Football Club che al “Gagliardini” ha chiuso la sua sfida contro lo Sporting Real Aurelio sul 2 a 2. A segno per i civitavecchiesi Midei e Memmoli.