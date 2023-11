Calcio, in Prima Categoria l’Atletico cerca il rilancio contro l’Allumiere

Dopo i due turni in pochi tornano in campo fra oggi e domani le compagini locali impegnate nei campionati minori. In Prima Categoria l’attesa è per domani alle 11 per il derby al “Fronti” tra l’Atletico Santa Marinella e l’Allumiere. I santamarinellesi domenica scorsa hanno ceduto 2 a 1 a Roma contro l’Isola Farnese La Storta e mercoledì in casa hanno pareggiato per 3 a 3 contro l’Anguillara Calcio. Compagini questa contro la quale l’Allumiere ha trovato domenica i primi tre punti del campionato grazie alla vittoria per 2 a 1 e poi si sono ripetuti in maniera positiva grazia al pareggio per 1 a 1 alla “Cavaccia” contro lo Shot Cassia. Allumiere che ora ha sei punti in classifica come l’Etrurians che arriva dalla vittoria casalinga per 3 a 2 il Vis Aurelia e il KO per 3 a 0 sul campo del Real Campagnano. A volersi tenere il secondo posto della classifica con 13 punti, a meno cinque dalla capolista Soratte, è il Nuovo Borgo San Martino che domenica al “Galli” ha battuto per 2 a 0 il Dopolavoro Football Club mentre mercoledì ha trovato un punto con pareggio a Roma per 0 a 0 contro il Vis Aurelia. Borgo che domani alle 15 ospiterà il Real Campagnano. Il DLF infine farà visita alle 15 all’Isola Farnese La Storta.

In Seconda Categoria dopo lo stop di domenica per il turno di riposo mercoledì nella quarta di andata il Dm 84 Cerveteri nel gruppo B ha vinto 3 a 2 sul campo del Tre Croci mentre il Kaysra nel girone E in casa ha ceduto 2 a 1 contro il Focene. Domani quest’ultimi saranno in trasferta a Manziana mentre il Dm 84 Cerveteri alle 11 ospiterà l’Atletico Monte Romano.

In Terza Categoria nel girone di Viterbo oggi pomeriggio il Real Tolfa, reduce dalla partita vinta a tavolino per 3 a 0 contro il Csl per essere rimasto in sette e il pareggio allo “Scoponi” per 2 a 2 contro il Blera, sarà oggi pomeriggio alle 14,30 impegnato in casa del Vetriolo. Trasferta anche per l’Allumiere, che dopo la pesante sconfitta per 6 a 0 contro il Quartiere Campo dell’Oro ha battuto poi 1 a 0 la Csl mercoledì, oggi alle 14,30 a Blera. Domani alle 15 la Csl ospiterà il Quartiere Campo dell’Oro mentre la Leocon, reduce da due pareggi per 0 a 0 contro il Football Team Falisca e a Corchiano, alle stessa ora affronterà in casa il Tarkna.

Nel girone B di Roma il Real Santa Marinella dopo il pari per 4 a 4 contro la Sbofarda e il KO interno contro il Real Flamenco, questo fine settimana non giocherà.