Calcio, in Prima Categoria il Borgo supera l’Atletico. In Terza bene Real Tolfa e Campo dell’Oro

Terza giornata di andata del girone C di Prima Categoria con poche gioie per le squadre locali scese in campo. Nel derby di giornata è il Nuovo Borgo San Martino ad aggiudicarsi per 1-0 la sfida disputata al “Galli” contro l’Atletico Santa Marinella. Pareggio per 1-1 per l’Etrurians al “Sale” contro il Cesano. Trasferte amare infine per il Dopolavoro Footbal Club che ha perso 1 a 0 contro l’Atletico Monterano e per l’Allumiere sconfitto 2 a 1 in casa dell’Isola Farnese la Storta. In classifica Atletico Santa Marinella e Nuovo Borgo San Martino sono al terzo posto con sei punti. Ancora a secco di vittoria Etrurians e Dlf con due punti e Allumiere con 1.

In Seconda Categoria vittoria esterna nel girone B per 2-1 per il Dm 84 Cerveteri in casa del Vasanello Calcio mentre nel girone E il Kaysra ha perso 2-0 nella trasferta contro il Casalotti Caput Roma.

Nel girone di Viterbo di Terza Categoria è il Real Tolfa ad aggiudicarsi il derby contro l’Amatori Allumiere per 4-2. Fra le civitavecchiesi a conquistare i tre punti è solo Quartiere Campo dell’Oro che supera 2 a 1 il Tarka 2017. Sconfitte casalinghe per 3-0 per la Leocon contro il Trevignano Calcio Amatori e Csl Soccer 21 8.0 che ha ceduto 5 a 4 in casa contro il Corchiano.