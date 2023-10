Calcio, in Prima Categoria è la volta del derby tra Atletico e Borgo

In Prima l'Atletico Santa Marinella farà visita al Nuovo Borgo San Martino mentre cercano la vittoria per rilanciarsi Allumiere, Etrurians e DLF. Al via tra oggi e domani anche ai tornei di Seconda e Terza Categoria dove spicca il derby tra Amatori Allumiere e Real Tolfa

Terza giornata di andata con protagonista ancora un derby nel girone C di Prima Categoria tra le compagini locali. L’Atletico Santa Marinella, primo con sei punti insieme al Soratte, domani alle 15 al “Galli” affronterà il Nuovo Borgo San Martino con voglia di riscatto dopo il KO di domenica scorsa e sesto in classifica con tre punti. Turno in trasferta alla stessa ora per il Dopolavoro Football Club, ottavo con due punti, e Allumiere, terzultimo con uno, rispettivamente contro l’Atletico Monterano e l’Isola Farnese la Storta. Sempre alle 15 al “Sale” l’Etrurians, con un solo punto conquistato, ospiterà il Cesano.

Weekend che vede l’inizio anche dei tornei di Seconda e Terza Categoria. In Seconda nel gruppo B inizia domani fuori casa alle 15,30 il campionato del Dm 84 Cerveteri ospite del Vasanello Calcio.

Nel girone di Viterbo di Terza Categoria sono cinque le squadre che iniziano il proprio cammino. Le prime a scendere in campo saranno oggi alle 18 alla “Cavaccia” l’Amatori Allumiere che ospiterà il Real Tolfa. Domani alle 15,30 il Csl Soccer 21 8.0 affronterà il Corchiano, la Leocon il Trevignano Calcio Amatori e il Quartiere Campo dell’Oro il Tarkna 2017.