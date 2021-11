Calcio, in Prima Allumiere, Tarquinia e Cerveteri a caccia della vittoria. In Seconda derby fra Kaysra e San Pio

Tornano in campo le squadre locali per la sesta giornata di andata di Prima e di Seconda Categoria. Nel girone A di Prima nel turno precedente l’Allumiere ha perso 1-0 sul terreno di gioco del San Lorenzo Nuovo ed il Tarquinia in casa ha vinto per 3-1 sul Cura Calcio. Nel girone D pareggio per 3-3 al “Galli” fra Cerveteri Calcio e Sparta Calcio. Domani l’Allumiere ospiterà alle 14,30 alla “Cavaccia” l’Atletico Capranica, il Tarquinia cercherà punti sul terreno di gioco dello Sporting Bagnoregio mentre il Cerveteri Calcio alle 11 sarà ospite del Centro Giano. In Seconda Categoria seconda sconfitta consecutiva per il San Pio che al “Riccucci” ha perso 2-1 contro l’Atletico Monte Romano. Sconfitte esterne anche per il Real Tolfa, 2-0 in casa della Vejanese e di 3-0 per il Dm 84 Cerveteri a Montalto. Pari per 2-2 per il Kaysra sul terreno di gioco del Pro Alba Canino e pareggio senza reti nel derby al “Galli” fra Etrurians e Dlf. Domenica impegni interni alle 11 per il Dm 84 contro la Polisportiva Oriolo, Dlf alle 14,30 contro il Calcio Sutri e Real Tolfa che ospiterà il Pro Alba Canino. Alle 15 il derby fra Kaysra e San Pio.