Calcio, in Eccellenza va in scena la quinta di ritorno

Sfide importanti e difficili per le locali impegnate domani nella quinta giornata di ritorno di Eccellenza. Il big match è sicuramente quello che attende il Civitavecchia di scena alle 11.15 ad Aprilia per affrontare il Centro Sportivo Primavera. Si tratta di una gara importantissima con i nerazzurri terzi a -2 proprio dagli avversari di domani. E fondamentale, ma in chiave salvezza, è la gara delle ore 11 che vedrà il Ladispoli far visita alla Favl Cimini. I rossoblù sono quartultimi e hanno 4 punti in meno dei viterbesi. Ottenere un risultato positivo è il loro obiettivo come lo è per il Città di Cerveteri che sempre alle 11, al Galli, riceverà l’Unipomezia. La sfida è molto difficile ma per i verdeazzurri servono punti per lasciare la terzultima piazza della classifica.