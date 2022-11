Calcio, in Eccellenza va in scena la decima giornata

E’ in programma domani la decima giornata del campionato di Eccellenza. Arrivati alla metà del girone d’andata il turno che attende le locali sarà sicuramente molto importante. Riflettori puntati sul Tamagnini dove alle 14.30 la capolista Civitavecchia riceve la Boreale. I nerazzurri dovranno scardinare la miglior difesa del campionato e una delle due formazioni ancora imbattuta, per conquistare 3 punti che sarebbero preziosissimi. Qualche ora prima, alle 11, scenderanno invece in campo Città di Cerveteri e Ladispoli. La squadra di Ferretti riceverà al Galli il Nettuno. Sfida per nulla semplice ma i verdeazzurri non hanno tante alternative alla vittoria per lasciare il penultimo posto. Trasferta complicata infine per i rossoblù di Micheli di scena ad Anzio. I padroni di casa sono terzi e i ladispolani quintultimi ma ci si aspetta una gara equilibrata.