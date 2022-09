Calcio, in Eccellenza una quarta giornata tutta da vivere

Scenderanno in campo tutte domani alle 11 le formazioni locali impegnate nella quarta giornata del campionato di Eccellenza. L’unica che giocherà in casa sarà il Città di Cerveteri che cerca conferme dopo il bel successo esterno di Civitavecchia. L’undici guidato da Ferretti ospita al Galli l’ostico Campus Eur che in questo inizio di stagione ha centrato 4 punti, gli stessi dei verdeazzurri che però sul campo ne hanno guadagnati 7, compresa la vittoria di Anzio, tolta dal giudice sportivo. Cerca il riscatto immediato il Civitavecchia di scena ad Anzio. Una gara non semplice ma in cui i nerazzurri vogliono riprendere la marcia vincente interrotta proprio domenica scorsa. E’ reduce da un bel successo il Ladispoli che domani farà visita all’Antica Aurelio, una delle sorprese di questo inizio di stagione. I rossoblù hanno 4 punti, i padroni di casa 5 e sicuramente sarà un match molto intenso ed equilibrato.