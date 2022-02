Calcio, in Eccellenza tutto può cambiare

Quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza che può cambiare le carte in tavola. Giocheranno tutte domani alle 11 le tre squadre locali attese da partite sulla carta da vincere ma che potrebbero regalare sorprese. Importante ed insidiosa è la gara che attende il Civitavecchia di scena sul campo dell’Ottavia. Più che l’avversario, penultimo con 13 punti, c’è l’incognita del pensiero della finale di Coppa Italia di Eccellenza in programma mercoledì che potrebbe pesare ma Ruggiero e compagni dovranno essere bravi a battere gli avversari di domani e rimanere nei piani altissimi di classifica. Trasferta insidiosa ma da vincere anche per il Ladispoli che farà visita ad un Atletico Vescovio in crisi. Vincere per i rossoblù vorrebbe dire vedere da vicino il quinto posto in solitaria se i risultati delle avversarie dirette saranno favorevoli. Chiude un’altra partita tutta da vivere tra Città di Cerveteri e Astrea, al Galli. I padroni di casa allenati da Ferretti, ex di giornata, non possono fallire l’appuntamento con i 3 punti se vogliono avere possibilità di lasciare il quartultimo posto in classifica.