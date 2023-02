Calcio, in Eccellenza sorride solo il Ladispoli

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. E’ questo il bilancio della quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza per le locali. Nel big match del pomeriggio giocato al Tamagnini il Civitavecchia non è andato oltre l’1-1 contro la capolista Anzio. A sbloccare la contesa è Proietti con una bellissima pennellata su calcio di punizione a pochi secondi dalla fine della prima frazione. Il pari ospite è arrivato invece grazie ad una dormita dei padroni di casa di cui ha approfittato Bencivenga. Seconda importante vittoria consecutiva per il Ladispoli. I rossoblù hanno battuto per 2-1 l’Antica Aurelio al Sale grazie alle reti di Catese e Crocchianti a cui ha risposto Nannini nel secondo tempo. Netto ko invece del Città di Cerveteri, travolto per 4-0 sul campo del Campus Eur che ha messo in ghiaccio il successo già nel primo tempo, chiuso avanti 3-0. In classifica il Civitavecchia rimane terzo ma si porta a -2 dal secondo posto, il Ladispoli si piazza quartultimo con 21 punti e scavalca il Cerveteri, fermo a 20.