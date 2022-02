Calcio, in Eccellenza sorride solo il Civitavecchia

Una vittoria e due sconfitte. Questo il magro bilancio per le squadre locali impegnate nella terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. A sorridere è solo il Civitavecchia che torna alla vittoria battendo per 2-1 l’Aranova al Tamagnini, non senza soffrire. Ad andare in vantaggio sono stati proprio gli ospiti con l’ex Di Mario a cui, nel recupero del primo tempo, ha risposto Pippi su calcio di rigore. Nella ripresa ci pensa capitan Ruggiero, con un bellissimo tiro a giro col suo magico sinistro, a regalare l’importante successo ai suoi. Ricco di gol ma anche privo di gioie per i locali è stato il match del Sale tra Ladispoli e Pomezia, vinto dagli ospiti per 4-3. Gara già decisa nel primo tempo quando la squadra di Scaricamazza si porta sul 3-0. I rossoblù accorciano con Catese ma a 5 dal termine il Pomezia chiude i giochi con il 4-1. A rendere meno amara la giornata le reti di Pietrobattista e Toscano, quest’ultimo su calcio di rigore, proprio nel finale. Sconfitta ma esterna per il Città di Cerveteri che perde 1-0 contro il Certosa. Decide Gallaccio al termine di un match privo di grandi emozioni. In classifica il Civitavecchia rimane quarto a quota 36, sempre a -6 dalla vetta, il Ladispoli rimane fermo a 26 e il Città di Cerveteri a 18.