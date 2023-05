Calcio, in Eccellenza si gioca l’ultima giornata

Tutto in 90 minuti. E’ in programma domani, con inizio alle 11.15, l’ultima giornata di Eccellenza. Obiettivo salvezza per Ladispoli e Città di Cerveteri che devono vincere a tutti i costi. I rossoblù vogliono uscire dalla zona playout ma per farlo dovranno battere l’Astrea in trasferta e al tempo stesso sperare nei passi falsi di chi la precede cioè Nettuno e Campus Eur. Per i verdeazzurri medesimo obiettivo ma per non rischiare di retrocedere senza giocare gli spareggi. La squadra di Superchi riceve il già retrocesso Fiano Romano al Galli. Al momento il distacco dal Ladispoli è di 7 punti e se dovesse aumentare a 8 o più punti il Cerveteri sarebbe spacciato. Al Tamagnini in campo invece il Civitavecchia che ospita l’Indomita Pomezia ultima in classifica. Per i nerazzurri i giochi sono fatti con i primi due posti ormai troppo lontani e quindi la gara di domani sarà l’occasione per salutare i propri tifosi.