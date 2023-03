Calcio, in Eccellenza si gioca la decima di ritorno

Decima di ritorno per le squadre locali impegnate domani in Eccellenza, tutte alle ore 11. La gara più importante e attesa è quella tra Boreale e Civitavecchia. Entrambe seconde a quota 49 con i nerazzurri che cercano il colpaccio per lasciare i rivali dietro di sè e magari approfittare di un altro passo falso dell’Anzio che sarà di scena a Ladispoli. All’Angelo Sale la squadra di Castagnari, in un buon periodo, ospita proprio la prima in classifica che invece è reduce da tanti risultati negativi. Gara aperta ad ogni risultato così come quella di Nettuno tra i padroni di casa e il Città di Cerveteri. Una trasferta non semplice per i verdeazzurri che però hanno un disperato bisogno di punti per lasciare il penultimo posto.