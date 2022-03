Calcio, in Eccellenza le locali vogliono un mercoledì da leoni

Si giocherà domani il turno infrasettimanale valido per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza che vedrà le squadre locali scendere in campo alle ore 16. Obbligo di vittoria per il Civitavecchia che farà visita al Certosa. Match insidioso per i nerazzurri quarti a -5 dal secondo posto, che faranno visita alla quinta in classifica, che però devono conquistare i 3 punti per avere una minima chance di poter raggiungere i playoff. Giocherà in casa all’Angelo sale contro l’Astrea il Ladispoli che ha la grande chance di ipotecare la salvezza. Con un successo la squadra di Micheli sarebbe praticamente sicura di rientrare tra le prime 8. E il turno più difficile di giornata è quello che attende il Città di Cerveteri. I verdeazzurri, in piena zona playout, saranno di scena domani a Pomezia contro la capolista che cerca gli ultimi punti per ipotecare il primo posto.