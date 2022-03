Calcio, in Eccellenza le locali si giocano tanto

Il turno di domani dirà molto sia in ottica playoff che salvezza. In campo la mattina il Ladispoli e il Città di Cerveteri. Turno interno pomeridiano per il Civitavecchia

Si gioca domani la nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. In campo domattina, per quanto riguarda le squadre locali, Ladispoli e Città di Cerveteri, entrambe alle ore 11. Importante e difficile la gara che si giocherà all’Angelo Sale tra due squadre che hanno appena esonerato i rispettivi allenatori. Il Ladispoli di Micheli ospita la Favl Cimini. Rossoblù a caccia del riscatto dopo il pesante ko per 4-0 con i Parioli, nel match che li vedrà opposti alla seconda in classifica. Sfida esterna fondamentale per la salvezza per il Cerveteri di scena sul campo del Campus Eur. Le due squadre sono divise da un solo punto, con i romani avanti e i verdeazzurri che vogliono il sorpasso. Chiude la giornata un altro match molto importante che vedrà il Civitavecchia ospitare alle ore 15 al Tamagnini la Boreale. I nerazzurri vengono da un periodo poco brillante a causa dei tanti impegni ma domani hanno l’occasione di rilanciarsi e provare a fare l’impresa per finire nei primi due posti, al momento lontani.