Calcio, in Eccellenza arrivano i verdetti per le locali

Civitavecchia quarto, Ladispoli salvo e Città di Cerveteri ai play-out. Ad una giornata dal termine del campionato di Eccellenza sono questi i verdetti per le tre squadre locali che sono scese in campo oggi nella penultima giornata del campionato di Eccellenza. Al Tamagnini sorride il Ladispoli che si prende il derby contro il Civitavecchia con il risultato di 2-1. Nel primo tempo rossoblù avanti con D’Aguanno al minuto 22 e nerazzurri che pareggiano al 37esimo con il calcio di rigore di Pippi. Dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa Perocchi regala il 2-1 decisivo ai suoi che con questo risultato si salvano matematicamente. Ruggiero e compagni invece sono sicuri del quarto posto. Fondamentale vittoria interna per il Città di Cerveteri che si impone per 1-0 al galli contro l’Aranova. Successo arrivato a soli due minuti dalla fine grazie a Teti. Con i 3 punti odierni la squadra di Ferretti è sicura dell’accesso ai play-out ma cercherà di vincere domenica prossima contro l’Ottavia per disputarlo in casa.