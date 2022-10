Calcio, in Coppa Italia sorridono Civitavecchia e Ladispoli

Le due società locali sorridono grazie ai fratelli Vittorini. Manuel segna una doppietta tra i nerazzurri, Miguel realizza il primo dei due gol per i rossoblù. Sconfitta per 2-0 per il Città di Cerveteri

Civitavecchia e Ladispoli vincono e accedono agli ottavi di finale, il Città di Cerveteri perde e viene eliminato. Questi gli esiti per le squadre locali delle gare dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Eccellenza, giocate questo pomeriggio. Successo in rimonta per i nerazzurri di Bifini nel segno, ancora una volta, di Manuel Vittorini. Ad Acilia l’undici civitavecchiese si è imposto per 2-1: dopo essere andato sotto nel primo tempo, nella ripresa la scena se l’è presa come sempre Vittorini che ha prima pareggiato al minuto 23 e poi regalato la vittoria alla sua squadra nel tempo di recupero. Sorride anche il Ladispoli che all’Angelo Sale si è imposto per 2-0 sul Campus Eur. Ad aprire il match l’altro Vittorini, Miguel che di rientro dall’infortunio è subito decisivo. Nel finale i rossoblù chiudono la pratica grazie a Buonanno. Non riesce l’impresa esterna invece al Cerveteri che perde 2-0 a Vignanello contro la Favl Cimini. Primo tempo di grande equilibrio ma nella ripresa i viterbesi segnano due volte ed eliminano il team guidato da Ferretti.