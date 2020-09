Calcio, in Coppa Italia porte aperte per il Civitavecchia

Porte chiuse o porte aperte per le partite delle squadre calcistiche locali? Contrariamente a quanto si pensava sulle gare a porte chiuse fino al 30 di settembre anche per gli eventi sportivi regionali, sembra invece che nelle gare che riguarderanno il Civitavecchia sarà possibile avere la presenza di pubblico. Il tutto nel rispetto delle normative previste per il contrasto del Covid19, con gli ingressi che saranno comunque contingentati, si provvederà al controllo della temperatura e sarà obbligatorio il distanziamento sociale. Una situazione che si spera non sarà solo temporanea ma possa diventare definitiva anche dopo il 30 settembre.