Calcio, in Coppa Italia il Civitavecchia ritrova la W3 Maccarese

Tornano in campo domani, ore 15.30 al Tamagnini, i nerazzurri impegnati negli ottavi di finale in gara secca

Sarà nuovamente la W3 Maccarese l’avversario del Civitavecchia. I nerazzurri giocheranno domani al Tamagnini, ore 15.30, negli ottavi di finale di Coppa Italia. Avversaria sarà la squadra che al momento è prima a punteggio pieno nel campionato di Eccellenza e che Ruggiero e compagni hanno incontrato già due volte in questo inizio di stagione, perdendo entrambe le gare, prima in amichevole e poi nella seconda giornata di campionato. Match già complicato che lo diventa ancora di più per via delle assenze: mister Castagnari non avrà infatti a disposizione gli squalificati Funari, Fatarella e Panico. I civitavecchiesi avranno comunque le loro chance di passare il turno in una competizione a cui tengono e dove quest’anno hanno vinto contro Ladispoli e Favl Cimini.