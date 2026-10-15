Il Quartiere Campo dell’Oro si conferma inarrestabile in Coppa Italia. Dopo aver vinto la gara d’andata per 2-0 i civitavecchiesi si sono ripetuti travolgendo la Nuova Pescia Romana a domicilio per 4-0 nel ritorno dei trentaduesimi di finale. Straordinario protagonista della gara è stato Vaitovich, autore di una tripletta, con Schiavo a completare il tabellino. Il Qco accede quindi ai sedicesimi di finale della Coppa Italia di Promozione.
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Calcio, in Coppa Italia è un altro Qco
Dopo aver vinto la gara d'andata per 2-0 i civitavecchiesi si sono ripetuti travolgendo la Nuova Pescia Romana a domicilio per 4-0 nel ritorno dei trentaduesimi di finale.