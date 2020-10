Calcio, il Tolfa vince nel finale. Ko Csl e Santa Marinella

Successo pirotecnico per i collinari che vincono 5-4. Sconfitte casalinghe per 2-1 per civitavecchiesi e santamarinellesi

Successo pirotecnico per il Tolfa nella quinta giornata di Promozione. I collinari si sono imposti per 5-4 alla Cavaccia di Allumiere contro il Montefiascone al termine di una partita davvero incredibile. La squadra di Pacenza ha rischiato di non vincere un match che l’aveva vista andare anche sul 4-1 prima della rimonta ospite. Al minuto 93 però ci pensa Mojoli a siglare il definitivo 5-4 dedicando poi il gol alla nonna deceduta da pochi giorni. Sconfitta all’esordio per Salipante con il suo Santa Marinella, battuto 2-1 al Tamagnini dalla Sorianese. Padroni di casa avanti grazie a Paraschiv ma raggiunti e poi superati con un gol a pochi secondi dalla fine.

Un momento di gioco del match del Tamagnini tra Csl Soccer e Fregene Maccarese

E va ko anche la Csl Soccer. Al Tamagnini i civitavecchiesi cedono per 2-1 al Fregene Maccarese. Gli ospiti vanno avanti 2-0 con la squadra di Pallassini che segna nel finale con Carrubba ma non riesce ad avere la forza per pareggiare.