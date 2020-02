Calcio, il Tolfa vince in anticipo. Il Cerveteri vuole tornare al successo

Giornata particolare la sesta di ritorno per le formazioni locali di Promozione. Il Tolfa infatti ha già giocato, e vinto, oggi pomeriggio. Sul campo del Ronciglione United a regalare 3 punti fondamentali in chiave playoff ci pensa Campari, con un bel calcio di punizione ad 8 minuti dal termine, che sigla l’1-0 decisivo. I collinari si portano al momentaneo terzo posto in attesa dei risultati delle altre. Domani scenderanno in campo Città di Cerveteri, Santa Marinella e Csl Soccer. Sfida casalinga fondamentale per la squadra di Fracassa che alle 11 riceve al Galli il Bomarzo. Il momento è molto delicato con il Fiumicino che è tornato in testa con 1 punto di vantaggio e domani l’unico risultato utile è la vittoria contro la formazione quartultima in classifica. Stesso orario per la sfida esterna che attende la Csl Soccer che farà visita al Grifone Gialloverde che ha già battuto 3 volte in stagione i civitavechciesi tra campionato e Coppa. A far pensare positivo però in casa Csl è il momento buono della squadra di Sperduti e quello pessimo dei finanzieri che non vincono da 10 giornate. Alle 15 al Tamagnini sarà la volta del Santa Marinella che ospita il Fregene Maccarese. Gara assolutamente non semplice per l’undici di Franci che affronterà una delle squadre più in forma del campionato.