Calcio, il tecnico Mariani ad un passo dall’addio al Cerveteri

Sembra essere ai titoli di coda l’esperienza sulla panchina del Città di Cerveteri del tecnico Alberto Mariani. L’ex allenatore della primavera della Salernitana e del Rieti sembrerebbe essere oramai d’accordo per diventare la nuova guida tecnica della formazione primavera del Seregno. Un fulmine a ciel sereno per il presidente Fabio Iurato il probabile addio di Mariani proprio nel momento in cui il mercato in entrata della squadra verdeblù stava per entrare nel vivo, gestito proprio da Iurato e Mariani, dopo i tanti addii dei giocatori che avevano composta la squadra arrivata al quarto posto per via soprattutto della scelta del presidente di tagliare i costi e di puntare sui giovani. Decisivo sarà trovare un tecnico che sposi questa linea di creazione di squadra e vedere se saranno confermati i nuovi acquisti che sarebbero dovuti essere presentati nei prossimi giorni.