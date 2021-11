Calcio, il Santa Marinella inaugura l’Ivano Fronti contro il Tuscania

Settima giornata di Promozione con una novità tutta da vivere. Domani alle 11 il Santa Marinella giocherà infatti per la prima volta nel suo nuovo stadio Ivano Fronti. Avversaria sarà la Fulgur Tuscania che in classifica ha 5 punti in meno. Gara da vincere per l’undici di Salipante per rimanere in alto. E stesso obiettivo per Borgo San Martino e Tolfa. I primi giocheranno alle ore 15 sul campo dell’Atletico Soccer Academy e vogliono i 3 punti per mantenere il secondo posto in classifica. E’ chiamato al riscatto il Tolfa che farà visita alle ore 11 al Passoscuro in una partita in cui i collinari non possono sbagliare contro la quintultima della piazza.