Calcio, il San Pio ripescato in Prima Categoria

Buone notizie in casa del San Pio X. La società del presidente Marco La Rosa infatti è stata ripescata nel prossimo campionato di Prima Categoria. I civitavecchiesi che avevano chiuso lo scorso torneo al terzo posto hanno visto avere esito positivo la domanda di ripescaggio. Saranno dunque tre le compagini del territorio in Prima Categoria, visto che anche l’Allumiere farà parte della stessa competizione, ma non è detto che i collinari e le due squadre di Civitavecchia faranno parte dello stesso girone.