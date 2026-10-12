Per il Quartiere Campo Dell’Oro il campionato di Promozione ha finora riservato pochissime soddisfazioni. La squadra allenata da Nello Savino è incappata ieri nella sesta sconfitta di fila, perdendo per 0-1 al Tamagnini contro il Rodolfo Morandi. Decisivo un calcio di rigore nei primi minuti di gioco, con i gialloverdi che hanno poi provato a reagire e trovare il gol del pareggio senza fortuna. La classifica piange e vede il Qco all’ultimo posto con zero punti ma a preoccupare maggiormente è il dato dei gol fatti, uno solo realizzato la settimana scorsa in casa del Cerveteri. Campionato in salita quindi per i ragazzi cari al presidente Quagliata che dovranno per forza di cose cominciare a conquistare punti, a partire dal prossimo impegno sul campo del Tarquinia, allenato dal civitavecchiese Boriello.