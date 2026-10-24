Concludere il periodo negativo che dura da troppo tempo e conquistare punti pesanti in chiave salvezza. Torna in campo domani alle 15 il Quartiere Campo dell’Oro che al Tamagnini riceve la visita del Fiumicino. Sarà la prima in panchina per il nuovo tecnico Paolo Caputo che ha preso il posto del dimissionario Nello Savino. I civitavecchiesi ultimi con zero punti se la vedranno con gli aeroportuali fermi a quota 11. Gara non semplice anche per via di alcune assenze tra i padroni di casa tra cui quelle di Caforio, Feoli e Loi. Il Qco però deve trovare quei punti che servono per cominciare ad ingranare nel campionato di Promozione.