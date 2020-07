Le squadre locali impegnate nei campionati di Eccellenza e Promozione cominciano a fare sul serio sul mercato. Sono tanti i colpi messi a segno negli ultimi giorni, facciamo un quadro generale.

CITTA’ DI CERVETERI: Dopo un inizio non scoppiettante il club ha messo le cose in chiaro con due ottimi rinforzi. Il primo è il centrocampista Francesco De Santis ex tra le altre di Civitavecchia e Csl Soccer. Il classe ’98 rappresenta un ottimo acquisto per il centrocampo ma il vero colpo da 90 la società cervetrana lo ha effettuato nel ruolo di portiere ingaggiando Emmanuel Opara, nell’ultima stagione al Pomezia.

SANTA MARINELLA: Mercato di ottimo livello anche quello del Santa Marinella. Addirittura 7 i colpi messi a segno tra ieri e oggi: il portiere del 2002 Lorenzo Unali, l’attaccante classe 2001 Valerio Camboni proveniente dal Ladispoli, gli esterni Alessandro Benci e Matteo Agresti, il difensore centrale Matteo Castelletti, il centrocampista Federico Peluso e soprattutto il forte centravanti Daniel Paraschiv, nell’ultima stagione al Cerveteri.

TOLFA: Tre arrivi in casa collinare, tutti proveniente dall’Ottavia. Il difensore Simone Cornacchia, il centrocampista Andrea Laurenti e l’attaccante Gianluca Leonardi. Nelle scorse settimane erano stati ingaggiati il difensore Gabriele Montironi e il portiere Luca Nunziata ed erano arrivate anche le riconferme di diversi protagonisti della stagione passata e il ritorno di Dario Compagnucci.

CSL SOCCER: Cinque gli arrivi in casa civitavecchiese dall’inizio del mercato: in rossoblù giocheranno il difensore Gianluca Galli, il terzino Simone Pappalardo, il centrocampista Marco D’Orinzi e gli attaccanti Simone Ferro e Francesco Brutti.