Calcio, il Ladispoli vuole riprendere la retta via

Giocherà solo il Ladispoli tra le squadre locali nell’ultima giornata di Eccellenza in programma domani. I rossoblù alle 14.30 saranno di scena sul campo del Grifone Gialloverde ultimo in classifica e ancora fermo a zero punti. L’undici allenato da Pedini, che da pochi giorni ha sostituito Franceschini sulla panchina rossoblù, non ha alternative alla vittoria se vuole riprendere il cammino interrotto ormai da 4 giornate e cioè dalla decima giornata quando il Ladispoli vinse contro il Città di Cerveteri. Rinviate invece le gare tra Civitavecchia e Pomezia e tra Ottavia e Città di Cerveteri, a causa di alcune positività degli avversari delle squadre locali. I nerazzurri recupereranno il big match giovedì 30 dicembre mentre ancora da stabilire la data del recupero per i cerveterani.