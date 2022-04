Calcio, il Ladispoli vuole chiudere i giochi. Trasferte per Civitavecchia e Cerveteri

Giocheranno tutte domani alle ore 11 le squadre locali impegnate nella terzultima giornata di Eccellenza. All’Angelo Sale il Ladispoli proverà a chiudere i giochi salvezza quando ospiterà il Fiumicino. In caso di successo i rossoblù saranno sicuri di rientrare tra le prime 8 mentre se dovessero pareggiare o perdere dovranno vedere i risultati delle avversarie. Non avrà grandi ambizioni di classifica il Civitavecchia che farà visita al Campus Eur. I nerazzurri cercheranno di vincere per avere una chance di avvicinarsi al terzo posto, mentre il secondo, che porta ai playoff, è troppo lontano. Sfida esterna molto complicata quella che attende il Città di Cerveteri che farà visita alla squadra più in forma del momento, la W3 Maccarese. Verdeazzurri sempre in piena bagarre playout contro i padroni di casa che vogliono blindare il secondo posto. Comunque andrà sarà un turno che potrà già dare dei verdetti importanti o forse decisivi.