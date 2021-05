Continua a vincere il Ladispoli che però non accorcia sul Real Monterotondo Scalo, pareggio emozionante tra Città di Cerveteri e Civitavecchia e pari senza gol per il Fiumicino. Questo il bilancio della domenica delle squadre locali. I rossoblù guidati da Marco Scorsini proseguono la striscia di vittorie consecutive battendo per 4-2 l’Ottavia in trasferta. A fare la voce grossa è Teti che segna una splendida tripletta a cui si aggiunge Cagnone. Vince però anche il Real Monterotondo Scalo che resta a punteggio pieno e a +5 dal Ladispoli che tra 7 giorni avrà la possibilità di accorciare nello scontro diretto. Pari spettacolo al Galli tra Cerveteri e Civitavecchia che impattano sul 2-2. Apre Silvagni dopo 3 minuti a cui però rispondono i nerazzurri con un uno due micidiale firmato Fatarella e Bevilacqua, quest’ultimo con un tiro a giro dal limite dell’area di pregevole fattura.

Nel secondo tempo le due squadre si fronteggiano a viso aperto: i padroni di casa colpiscono il palo con Di Giovanni, gli ospiti sprecano con Ruggiero che dribbla tutti portiere compreso ma aspetta troppo e quando tira in porta trova la respinta di Draconetti. Nel recupero il Cerveteri rimane in dieci per il rosso a Laurato ma all’ultimo secondo ha la forza per trovare il pareggio con Ranucci che sfrutta il posizionamento errato della difesa civitavecchiese e anche l’uscita non perfetta di Travaglini. Pareggio senza reti infine per il Fiumicino in casa contro l’Aranova. Gara che aveva davvero poco da dire per le due squadre che non sono riuscite a trovare il varco giusto per sbloccare il risultato.