Calcio, il Ladispoli si gioca tutto contro il Real Monterotondo

Penultima giornata del campionato di Eccellenza in cui potrebbero decidersi le sorti del campionato. Il clou ci sarà infatti all’Angelo Sale quando domani alle 11 il Ladispoli ospiterà il Real Monterotondo Scalo. I punti di distanza in classifica sono 5 e quindi per i rossoblù non ci sono alternative alal vittoria per mantenere attiva la speranza di primo posto. In caso di successo della squadra di Scorsini tutto sarà rinviato all’ultima giornata mentre se vince il Real Monterotondo o la gara finisce in pareggio sarà proprio quest’ultima a festeggiare il matematico primo posto acquisito. Trasferta sempre domani alle 11 per il Città di Cerveteri che farà visita alla Vigor Perconti. Gara che servirà al team di Mariani per cercare di rimanere al terzo posto della classifica. Tra poco in campo invece il Fiumicino che alle 15.30 ospita la Polisportiva Favl Cimini. Turno di riposo per il Civitavecchia.