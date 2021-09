Calcio, il Ladispoli rimane a punteggio pieno. Ko Civitavecchia e Cerveteri

E’ stata una seconda giornata di Eccellenza dagli umori contrastanti per le squadre locali. L’unica che ha vinto il suo match è stato il Ladispoli, tra l’altro fuori casa, mentre sono uscite sconfitte in casa Civitavecchia e Città di Cerveteri.

LADISPOLI: Rossoblù corsari sul campo del Certosa con il risultato di 3-2. Dopo lo 0-0 del primo tempo il Ladispoli mette in ghiaccio il match dopo 20 minuti grazie alla doppietta di Teti e al gol di Buonanno. Brividi negli ultimi dieci minuti con i padroni di casa che segnano due reti ma non riescono a trovare il colpo del pari. Da segnalare anche che i rossoblù dopo il match hanno pulito e lasciato in ordine lo spogliatoio, ricevendo i complimenti della società padrona di casa. Un episodio da sottolineare visto che non capita troppo spesso.

CIVITAVECCHIA: Netto ko interno per i nerazzurri. Al Tamagnini, tutto colorato di nero e azzurro per festeggiare il centenario della società civitavecchiese, la W3 Maccarese si impone per 3-0 confermando i pronostici di inizio anno che la vedono tra le grandi favorite per il successo finale. Risultato già deciso nel primo tempo con gli ospiti che segnano con Russo, Di Giovanni, su calcio di rigore, e grazie ad un autogol di Serpieri. Nella ripresa la squadra di Castagnari prova in tutti i modi a riaprire il match non riuscendoci.

CERVETERI: Sconfitta casalinga larga anche per i verdeazzurri. Cerveteri battuto per 5-2 dalla Favl Cimini al Galli. Eppure a passare in vantaggio nella prima frazione di gioco è proprio la squadra di Graniero grazie a Morbidelli. Nella ripresa però gli ospiti guidati da Scorsini trovano 4 reti grazie alla doppietta di Vittorini e alle reti di Monfreda e Politanò. Nel finale il Cerveteri accorcia ancora con Morbidelli ma Jardel chiude la pratica con la rete del 5-2.

In classifica il Ladispoli si porta a quota 6 a punteggio pieno, il Civitavecchia rimane a 3 punti mentre il Città di Cerveteri è fermo all’ultimo posto con 0 punti.