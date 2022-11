Calcio, il Ladispoli ottiene la qualificazione ai quarti di Coppa. Ko Civitavecchia e Cerveteri

Sorride solo il Ladispoli tra le squadre locali impegnate in questo mercoledì tra Coppa Italia e campionato di Eccellenza. I rossoblù hanno impattato sullo 0-0 all’Angelo Sale contro la Boreale nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa e per effetto dell’1-1 dell’andata ottengono l’accesso ai quarti di finale. Nulla da fare invece per il Civitavecchia che dopo aver pareggiato per 1-1 all’andata contro la Favl Cimini, ha perso questo pomeriggio per 1-0 a Vignanello. Decisiva la rete di Cuccioletta arrivata pochi secondi prima del fischio finale. E sconfitta anche per il Città di Cerveteri nella ripetizione della prima giornata di Eccellenza ad Anzio. Beffa clamorosa per i verdeazzurri che dopo aver vinto sul campo per 2-0 hanno dovuto rigiocare oggi a causa di un errore tecnico del direttore di gara. la gara odierna è finita 1-0 per l’Anzio per effetto della rete di Regolanti a 5 minuti dalla fine. Negli ultimi secondi della partita espulso il portiere granata.