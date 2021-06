Calcio, il Ladispoli ha un nuovo allenatore: Franceschini

Il club rossoblù ha scelto Aldobrando Franceschini come nuovo tecnico per la stagione 2021-2022

Il Ladispoli ha scelto Aldobrando Franceschini per la stagione 2021-2022. Il sodalizio tirrenico dopo un’attenta analisi trova di fatto nell’ex tecnico della Boreale la guida tecnica della prima squadra. La presidentessa Fioravanti coadiuvata dai suoi collaboratori dopo diversi profili analizzati e’ rimasta positivamente colpita dal tecnico romano che nell’ultima stagione ha ben figurato con una Boreale piena di giovani che proprio al Sale uscì’ a testa alta nel match di campionato. Mister Franceschini ha iniziato a visionare alcuni potenziali calciatori per la prossima stagione e si è di fatto messo subito al lavoro per la costruzione del Ladispoli che sarà. Nei prossimi giorni il Ds Carelli perfezionerà conferme e nuovi innesti per un Ladispoli che vuole ben figurare nella prossima stagione.