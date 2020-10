Calcio, il Ladispoli gioca a tennis con la Favl Cimini

Vittoria travolgente per il Ladispoli, impegnato ieri nella quinta giornata del campionato di Eccellenza. I rossoblù hanno vinto 6-1 all’Angelo Sale contro la Favl Cimini, che prima del match perso era prima a punteggio pieno. Per la squadra del grande ex Marco Scorsini pratica archiviata già nel primo tempo grazie alla rete di Bezziccheri e alla tripletta di Teti che poi nella ripresa segna anche il poker personale. Nel finale Palombi sigla l’unico gol ospite e Tabarini fissa il risultato sul clamoroso 6-1. Una prova di forza impressionante per i padroni di casa costretti però adesso, come tutti, a fermarsi per almeno un mese per effetto dell’ultimo Dpcm del governo Conte. Un vero peccato.