Calcio, il Ladispoli ci prova ma dice addio al primo posto

I rossoblù pareggiano 0-0 con la capolista Real Scalo. Sconfitte per 3-0 per Città di Cerveteri e Fiumicino

Finisce con qualche rammarico ma anche con la consapevolezza di averci provato fino alla fine per il Ladispoli. Nella penultima giornata di Eccellenza i rossoblù hanno impattato sullo 0-0 all’Angelo Sale contro la capolista Real Monterotondo Scalo, risultato che li taglia fuori dal primo posto, l’unico che vale i playoff. Gara che ha visto gli ospiti pericolosi soprattutto nel primo tempo mentre nel finale l’undici di Scorsini ha avuto due ghiotte occasioni per trovare la rete della vittoria: prima Regis a botta sicura trova l’intervento risolutivo sulla linea di Pascu e poi Salvati colpisce la traversa nei minuti di recupero. Ai playoff va con merito il Real Monterotondo Scalo ancora imbattuto. Ko con il medesimo risultato invece per Città di Cerveteri e Fiumicino, battute 3-0. I verdeazzurri cedono in trasferta alla Vigor Perconti mentre gli aeroportuali subiscono la sconfitta casalinga contro la Favl Cimini. Mercoledì si torna in campo per l’ultima giornata di Eccellenza.