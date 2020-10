Calcio, il Ladispoli attende la capolista Favl Cimini

Con le altre locali ancora una volta ferme tutti gli occhi saranno puntati domani sull’Angelo Sale dove alle 11 si disputerà il big match della quinta giornata di Eccellenza. Il Ladispoli terzo in classifica ospiterà la Favl Cimini capolista ancora a punteggio pieno. Una gara importantissima per la squadra di Marco Scorsini, ex di giornata, che vuole accorciare il distacco in classifica dalla vetta, al momento di 4 punti. Ladispoli che intanto ha messo a segno un altro colpo di mercato. In rossoblù arriva il centrocampista Daniele Calcagni cresciuto nelle giovanili di Pescara e Frosinone e che ha giocato con Trastevere, Nuova Florida e Tivoli. Rinviate a data da destinarsi le gare Sant’Angelo Romano-Civitavecchia, W3 Roma-Città di Cerveteri e Corneto Tarquinia-Fiumicino.