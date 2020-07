Calcio, il giovane Colace saluta il Ladispoli e passa alla Lazio

Una nuova grande avventura per un giovane ragazzo. Alessandro Colace lascia il Ladispoli e passa alla Lazio. Sicuramente un sogno che si realizza per il giovane classe 2003 con il contributo del direttore generale del Ladispoli Gioacchino La Pietra che ha favorito l’operazione. Dopo tre stagioni con la maglia rossoblu, Colace militerà tra le fila dell’Under 18 biancoceleste. Grande soddisfazione per la neopresidente Sabrina Fioravanti e per la vicepresidente Barbara Del Greppo.

“Sono davvero contenta ed orgogliosa per la cessione del nostro giocatore alla SS Lazio – afferma la Fioravanti -.

“Quando penso ad Alessandro mi commuovo – dichiara invece la vicepresidente Barbara Del Greppo -. Il fatto che una società importante come la SS Lazio gli abbia dato una simile possibilità mi riempie d’orgoglio. Per me è decisamente motivo di vanto e soddisfazione perché per me Alessandro non è solo un giocatore, ma un pezzo di cuore”.

“Alessandro è un ragazzo che meritava questa occasione – dichiara invece il DG Gioacchino La Pietra -. Sicuramente quest’anno si sarebbe aggregato al gruppo dell’Eccellenza, ma come società non potevamo negargli questa opportunità”.